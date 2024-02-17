Усманов стал победителем чемпионата Европы по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золотую медаль чемпионат Европы 2024 года в Бухаресте (Румыния).

27-летний атлет из Дагестана в финальной схватке в весовой категории до 79 кг. Магомедхабиба Кадимагомедова из Белоруссии со счетом 9:6.

Бронзовые медали выиграла грузин Автандил Кенчадзе и итальянец Франк Чимизо.

Немногим ранее серебряную медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Гаджимурад Рашидов, который проиграл в финале Исламу Дудаеву (1:2) из Албании.

Усманову также является победителем первенства планеты (2023) и обладателем Кубка мира (2020).

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев будет проводить подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже.