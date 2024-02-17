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Моню и Тихоненко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

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Бронзовый олимпийский призёр Сергей Моня и победитель Игр Валерий Тихоненко включены в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Моню и Тихоненко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

В Зал славы также был включен почетный президент лиги Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

Официальная церемония состоялась 17 февраля в Москве.

40-летний Моня играл за московские «Динамо» и ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит». Он является двукратным чемпионом Лиги ВТБ, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка Европы. Также баскетболист выступал в клубах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз».

Помимо бронзы Олимпиады-2012, в коллекции Мони есть золото чемпионата Европы—207.

59-летний Тихоненко стал победителем Олимпиады 1988 года. Он играл за московские ЦСКА и «Спартак», самарский ЦСК ВВС, тульский «Арсенал», а также испанских «Аргал Уэска», «Каха де Ронда», «Форум Филателико».

Ранее сообщалось, что Катя Лель выступит на шоу открытия матча звёзд Единой лиги ВТБ.

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