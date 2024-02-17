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Первый тренер Миранчука: Антон пока не готов играть на высоком уровне в Европе

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Александр Воронков, первый тренер Антона Миранчука, считает, что полузащитнику московского «Локомотива» стоит продолжить выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Первый тренер Миранчука: Антон пока не готов играть на высоком уровне в Европе
  • globallookpress.com

«Антон пока не готов к тому, чтобы переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне. Нужно посмотреть, как он сможет себя показать во второй части сезона. Сейчас у него переломный сезон: у него контракт заканчивается и Антон должен быть мотивирован», — цитирует Воронкова Metaratings.

Он подчеркнул, что если «Локомотив» не продлит с Миранчуком контракт, то «в РПЛ он будет востребован точно».

«Клубам уровнем ниже он будет нужен. Антон ещё сможет принести пользу», — добавил Воронков.

28-летний футболист в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Локо» истекает в конце июня.

Ранее вратарь «Локомотива» Илья Лантратов высказался о своём переходе в столичный клуб.



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