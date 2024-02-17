Лантратов — о переходе в «Локомотив»: провёл три дня под дверью в офисе «Химок»
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
«Переход был не самым гладким. Зимой я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия начались переговоры с «Локомотивом». Перед Новым годом я провёл три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили», — приводит слова Лантратова Sport24.
Он также подчеркнул, что руководство клуба и главный тренер пошли ему навстречу.
30 декабря 2022 года «Локомотив» объявил о переходе вратаря Лантратова.
В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 20 матчах за «Локомотив», пропустил 24 мяча и пять раз сыграл на ноль.
Ранее «Локомотив» обыграл «Алтын Асыр» в товарищеском матче.