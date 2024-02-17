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Лантратов — о переходе в «Локомотив»: провёл три дня под дверью в офисе «Химок»

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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов высказался о своём переходе в столичный клуб.
Лантратов — о переходе в «Локомотив»: провёл три дня под дверью в офисе «Химок»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Переход был не самым гладким. Зимой я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия начались переговоры с «Локомотивом». Перед Новым годом я провёл три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили», — приводит слова Лантратова Sport24.

Он также подчеркнул, что руководство клуба и главный тренер пошли ему навстречу.

30 декабря 2022 года «Локомотив» объявил о переходе вратаря Лантратова. 

В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 20 матчах за «Локомотив», пропустил 24 мяча и пять раз сыграл на ноль.

Ранее «Локомотив» обыграл «Алтын Асыр» в товарищеском матче.

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