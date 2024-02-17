Кудашов рассказал, как «Динамо» смогло не упустить преимущество в игре с «Витязем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Что происходит с командой весь сезон, когда крупно ведём в счёте? Я это связываю с тем, что когда ты ведёшь в счёте и у тебя всё получается, то успокаиваешься. Всегда так было. К сожалению, это есть и, наверное, так и будет», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

Столичный клуб победил команду из Московской области со счётом 6:3. «Динамо» с 90 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые уже обеспечили себе выход в плей-офф.

«Витязь» завершит сезон по окончании регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что форвард «Динамо» Никита Гусев установил личный рекорд результативности за сезон КХЛ.