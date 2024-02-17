Форвард «Динамо» Гусев установил личный рекорд результативности за сезон КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев продолжает добиваться громких достижений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

31-летний форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с подмосковным «Витязем» (6:3) и обновил личный рекорд результативности за сезон. Теперь на его счету 84 очка (22 гола + 62 голевых паса). Хоккеист улучшил свой результат сезона-2018/19.

Рекорд принадлежит Сергею Мозякину. В активе бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» 85 очков (48 + 37).

Ранее американский защитник «Динамо» высказался об отстранении России от международных соревнований.





