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Форвард «Динамо» Гусев установил личный рекорд результативности за сезон КХЛ

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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев продолжает добиваться громких достижений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Форвард «Динамо» Гусев установил личный рекорд результативности за сезон КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

31-летний форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче с подмосковным «Витязем» (6:3) и обновил личный рекорд результативности за сезон. Теперь на его счету 84 очка (22 гола + 62 голевых паса). Хоккеист улучшил свой результат сезона-2018/19.

Рекорд принадлежит Сергею Мозякину. В активе бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» 85 очков (48 + 37).

Ранее американский защитник «Динамо» высказался об отстранении России от международных соревнований.



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