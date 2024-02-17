RT в Telegram
Подпишись

Sport.es: советник ПСЖ вслед за Мбаппе может перейти в «Реал»

Короткая ссылка
Руководство «Реала» рассматривает вариант с приглашением в мадридский клуб стратегического советника «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша.
Sport.es: советник ПСЖ вслед за Мбаппе может перейти в «Реал»
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

По информации Sport.es, специалист находится в хороших отношениях с нападающим парижан Килианом Мбаппе, который, как сообщают СМИ, летом подпишет контракт с мадридским клубом.

Отмечается, что Кампуша устраивают условия работы в ПСЖ, но уход Мбаппе может повлиять на его решение.

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить