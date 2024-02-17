Sport.es: советник ПСЖ вслед за Мбаппе может перейти в «Реал»
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
По информации Sport.es, специалист находится в хороших отношениях с нападающим парижан Килианом Мбаппе, который, как сообщают СМИ, летом подпишет контракт с мадридским клубом.
Отмечается, что Кампуша устраивают условия работы в ПСЖ, но уход Мбаппе может повлиять на его решение.
Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.