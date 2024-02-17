Sport.es: советник ПСЖ вслед за Мбаппе может перейти в «Реал»

Руководство «Реала» рассматривает вариант с приглашением в мадридский клуб стратегического советника «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша.

По информации Sport.es, специалист находится в хороших отношениях с нападающим парижан Килианом Мбаппе, который, как сообщают СМИ, летом подпишет контракт с мадридским клубом.

Отмечается, что Кампуша устраивают условия работы в ПСЖ, но уход Мбаппе может повлиять на его решение.

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет.