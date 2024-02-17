AS: Мбаппе обойдётся «Реалу» в €500 млн за пять лет

Стало известно, сколько «Реал» заплатит за переход в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

По информации AS, в общей сложности расходы мадридцев составят около €500 млн. В эту сумму включены зарплата игрока на пять лет и подписной бонус.

Как сообщают СМИ, Мбаппе подписал контракт с «Реалом».

Француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе не раньше апреля.