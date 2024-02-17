«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ
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Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из столицы Татарстана.
Шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута), Семён Кошелев (34-я, 53-я).
Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Авангард» — «Металлург» — 3:0;
«Куньлунь» — «Динамо» (Минск) — 2:4;
«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 3:6;
«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:0.
Ранее американский защитник ХК «Динамо» Москва высказался об отстранении России от международных соревнований.