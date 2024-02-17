«Спартак» уступил «Ак Барсу» в матче КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду потерпел поражение от казанского «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из столицы Татарстана.

Шайбы забросили Кирилл Петров (14-я минута), Семён Кошелев (34-я, 53-я).

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Авангард» — «Металлург» — 3:0;

«Куньлунь» — «Динамо» (Минск) — 2:4;

«Витязь» — «Динамо» (Москва) — 3:6;

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:0.

Ранее американский защитник ХК «Динамо» Москва высказался об отстранении России от международных соревнований.