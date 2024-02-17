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Семак — о третьем сборе: «Зенит» будет работать в привычном недельном цикле

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на что будет сделан упор на третьем сборе петербуржцев в Абу-Даби (ОАЭ).
Семак — о третьем сборе: «Зенит» будет работать в привычном недельном цикле
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В ходе третьего сбора мы будем работать в нашем привычном игровом режиме, так называемом недельном цикле. У нас окажется больше восстановительных дней для подготовки, после нагрузок всегда планируем восстанавливаться», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, в Абу-Даби команда чувствует себя достаточно комфортно.

«Возможно, на утренних занятиях будет немного жарче, чем в Дохе, но ничего критичного в этом нет — нормальная погода», — добавил Семак.

«Зенит» приступил к работе на третьем тренировочном сборе в ОАЭ. Команда Семака провела вечернюю тренировку, которая носила восстановительный характер. Сбор пройдёт с 17 по 28 февраля.

«Зенит» с 36 очками по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Зенит» в закрытом режиме проведёт товарищеские матчи на третьем сборе.

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