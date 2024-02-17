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«Зенит» в закрытом режиме проведёт товарищеские матчи на третьем сборе

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что журналисты и зрители не будут допущены на товарищеские матчи на третьем зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ).
«Зенит» в закрытом режиме проведёт товарищеские матчи на третьем сборе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Предварительно соперники известны, но эти матчи мы проведём в закрытом режиме. Соперники известны не на 100%, но в принципе понимаем, с кем будем играть», — цитирует Семака «Матч ТВ».

По его словам, команда будет тренироваться один или два раза в день.

«Будем комбинировать. У нас в любом случае есть время и возможность для того, чтобы поработать над теми или иными игровыми элементами. Тренировки в двухразовом режиме не будут трудоёмкими, но этот режим будет, конечно», — добавил Семак.

«Зенит» приступил к работе на третьем тренировочном сборе в ОАЭ. Команда Семака провела вечернюю тренировку, которая носила восстановительный характер. Сбор пройдёт с 17 по 28 февраля.

«Зенит» с 36 очками по итогам 18 туров занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее защитник сборной России по футболу Данил Круговой отреагировал на новость о том, что «Зенит» исключил его из заявки команды на сезон-2023/24.

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