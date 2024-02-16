Круговой — об исключении из заявки «Зенита»: ещё увидимся

Защитник сборной России по футболу Данил Круговой отреагировал на новость о том, что петербургский «Зенит» исключил его из заявки команды на сезон-2023/24.

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