Круговой — об исключении из заявки «Зенита»: ещё увидимся
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- © Maksim Konstantinov
«Ещё увидимся. Наслаждайтесь жизнью», — написал Круговой в социальных сетях.
Свою запись сопроводил эмодзи с воздушным поцелуем.
16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ.
25-летний Круговой подписал контракт с московским клубом до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.
Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.
Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.