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«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» в гостях нанёс разгромное поражение «Брентфорду» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» в матче АПЛ
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

В составе победителей отличились Дарвин Нуньес (35-я минута), Алексис Макаллистер (55-я), Мохаммед Салах (68-я) и Коди Гакпо (86-я). У проигравших мяч забил Айван Тоуни (75-я).

«Ливерпуль» (57 очков) занимает первое место в турнирной таблице. «Брентфорд» (25) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

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