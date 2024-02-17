«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» в матче АПЛ
- AP
- © Kirsty Wigglesworth
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Юргена Клоппа.
В составе победителей отличились Дарвин Нуньес (35-я минута), Алексис Макаллистер (55-я), Мохаммед Салах (68-я) и Коди Гакпо (86-я). У проигравших мяч забил Айван Тоуни (75-я).
«Ливерпуль» (57 очков) занимает первое место в турнирной таблице. «Брентфорд» (25) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.