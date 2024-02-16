Footmercato: Алонсо — приоритетный вариант для «Ливерпуля» на замену Клоппу
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Как сообщает Footmercato, Алонсо является приоритетным вариантом для «Ливерпуля» на замену уходящему в конце сезона Клоппу.
26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.
Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Клопп не возглавит «Барселону».