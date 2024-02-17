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РБ Спорт: Промес вернулся в расположение «Спартака» после двух дней выходных

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение московского клуба.
РБ Спорт: Промес вернулся в расположение «Спартака» после двух дней выходных
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации «РБ Спорт», после победы в Зимнем кубке РПЛ красно-белые завершили второй тренировочный сбор в ОАЭ. Команда получила два дня выходных. Промес уже вернулся в расположение клуба.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск. 

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали игроку. 

Ранее Ольга Смородская заявила, что теперь Промес навсегда останется в России.

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