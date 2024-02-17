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Агент: вероятность, что Щенников окажется в новой команде, равна нулю

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Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.
Агент: вероятность, что Щенников окажется в новой команде, равна нулю
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю. Что-то есть, но не могу сказать, что имеются какие-то подвижки в поисках команды», — цитирует Пушкина «Чемпионат».

Щенников является свободным агентом. Защитник покинул московский ЦСКА по итогам сезона-2022/23 после завершения контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. 

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