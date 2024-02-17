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Жирков рассказал, как поменялась его жизнь после завершения карьеры

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о жизни после завершения спортивной карьеры.
Жирков рассказал, как поменялась его жизнь после завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Прошло уже два года с момента завершения карьеры. За это время произошли изменения в моей жизни. Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее Жирков объяснил, почему в последнее время стал увлекаться хоккеем.

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