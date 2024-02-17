Боксёр Джонсон: как русский я рад, что заставил страну гордиться мной

Получивший российский паспорт боксёр Кевин Джонсон высказался о своей победе над ирландцем Шоном Тёрнером.

«Как русский я рад, что заставил свою страну гордиться мной. Мне надо показать, что я представляю Россию. Мне было нужно побыть другим Джонсоном», — сказал боец после боя.

Схватка закончилась победой американца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Бой по правилам смешанных единоборств прошёл на московской волейбольной арене «Динамо» в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Ранее Джонсон рассказал, что проголосует за Путина на выборах президента РФ.