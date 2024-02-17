Личка рассказал, какие две позиции он хотел бы усилить в «Динамо» зимой

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об усилении состава в зимнее трансферное окно.

«Если бы была возможность, я бы хотел видеть хорошего левого защитника, чтобы там была конкуренция с (Дмитрием) Скопинцевым. И чтобы был ещё один атакующий игрок, который может играть как «десятка». Как, например, Бителло или (Хорхе) Карраскаль», — заявил Личка в эфире телеканала «Матч Премьер».

2 июня 2023 года бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления на сезоны — 2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что дубль Даниила Фомина помог «Динамо» обыграть «Санкт-Пёльтен» в товарищеском матче.