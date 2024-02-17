Гурцкая: Николич — это очевидное спасение для «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мнение, что сербский специалист Марко Николич является подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Спартака».

«Если это произойдёт, это будет лучшее, что случилось со «Спартаком» в XXI веке. «Спартак» может спасти не только Николич, но это очевидное спасение для клуба», — приводит слова Гурцкая Metaratings.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

С июля 2023 года специалист работает с «Шабах Аль-Ахли».

Ранее Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа».