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Гурцкая: Николич — это очевидное спасение для «Спартака»

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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказал мнение, что сербский специалист Марко Николич является подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Спартака».

«Если это произойдёт, это будет лучшее, что случилось со «Спартаком» в XXI веке. «Спартак» может спасти не только Николич, но это очевидное спасение для клуба», — приводит слова Гурцкая Metaratings.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

С июля 2023 года специалист работает с «Шабах Аль-Ахли».

Ранее Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа».

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