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Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа»

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Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
Николич пожелал Слуцкому удачи в «Шанхай Шэньхуа»
  • РИА Новости

«Китай географически ближе к России, чем ОАЭ. Мне кажется, уровень лиг на Ближнем Востоке чуть выше, чем китайской лиги. Шанхай — хороший город для жизни. Желаю ему удачи и успеха. Будет очень интересно посмотреть, как он справится», — цитирует Николича «Спорт-Экспресс».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Последним местом работы 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул по собственному желанию в ноябре 2022 года.

1 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» в товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что Слуцкий из своих средств заплатил премиальные игрокам «Шэньхуа».

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