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Гранат: сборной России по силам обыграть команду Парагвая

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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что сборная России по футболу вполне способна обыграть команду Парагвая в товарищеском матче.

«Сборная России может обыграть Парагвай, нашим ребятам всё по силам. Надеюсь, вызовут всех наших легионеров. Пока Головин проявляет себя лучше всех в Европе. Миранчук здорово играет в этом сезоне, а Захарян пока адаптируется», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что было бы здорово, если бы все они приехали и сыграли в матчах с Сербией и Парагваем.

21 марта сборная России сыграет с Сербией. Спустя два дня — с Парагваем. Обе игры состоятся на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Евшений Бушманов заявил, что все российские легионеры должны сыграть против Сербии и Парагвая.







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