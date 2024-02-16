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Милохин — о победе над Ханом: прошу прощения за такой быстрый бой

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Российский блогер Даня Милохин не ожидал, что добьётся быстрой досрочной победы над коллегой Аджмалом Ханом из Индии в дебютном боксёрском поединке.

«Я хотел продлить бой, не думал, что закончу в первом раунде. Думал, в третьем раунде его убить, но получилось случайно в первом. Прошу прощения за такой быстрый бой. Вы приехали ради меня, я очень благодарен, спасибо большое», — заявил Милохин после боя.

При этом россиянин признался, что боялся, что соперник может нанести ему урон.

«Получилось, как получилось, я счастлив», — заключил Милохин.

22-летний россиянин в схватке в Дубае (ОАЭ) в концертном зале The Agenda на турнире Alpha Fight Series нанёс поражение Хану техническим нокаутом в первом раунде.

Тиктокер из России вышел на поединок под исполнение национального гимна России и с флагом своей страны.

Ранее Милохин заявил, что переживает перед спаррингами по ММА.

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