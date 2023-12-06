Милохин заявил, что переживает перед спаррингами по ММА

Блогер Даня Милохин рассказал о страхе перед спаррингами по ММА.

«Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Каждый день, когда приезжаю на спарринги, у меня сжимается очко до невозможного размера. Я реально очень боюсь — даже если не спарринги. Но иду через этот страх, просыпаюсь, отлепляюсь от кровати, потому что все мышцы напряжены, всё болит», — приводит слова Милохина Sports.ru.

26 сентября Милохин изъявил желание провести поединок с одним из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание.