Милохин заявил, что переживает перед спаррингами по ММА
- РИА Новости
«Уже месяца полтора-два каждый день с утра я провожу по две тренировки. Каждый день, когда приезжаю на спарринги, у меня сжимается очко до невозможного размера. Я реально очень боюсь — даже если не спарринги. Но иду через этот страх, просыпаюсь, отлепляюсь от кровати, потому что все мышцы напряжены, всё болит», — приводит слова Милохина Sports.ru.
26 сентября Милохин изъявил желание провести поединок с одним из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание.