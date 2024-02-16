Масалитин: ситуация с Промесом очень тяжёлая для руководства «Спартака»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что руководство «Спартака» попало в тяжёлую ситуацию из-за форварда Квинси Промеса.

«Ситуация с Промесом очень тяжёлая в первую очередь для руководства «Спартака». Промес — ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях красно-белых», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол».

При этом он подчеркнул, что совершено преступление, связанное с наркотиками.

«Наверное, хотел по-лёгкому срубить денег. Мы также помним его первое бытовое правонарушение. Но там всё было на эмоциях, а здесь продуманное», — добавил Масалитин.

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее Роберт Малевич и Софья Хов, адвокаты Промеса, заявили, что нападающий московского «Спартака» продолжит добиваться в суде оправдательного приговора.