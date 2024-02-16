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В «Куньлуне» сообщили, что для аннулирования паспортов хоккеистов клуба нет оснований

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Вице-президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал о ситуации с китайскими паспортами у игроков.
В «Куньлуне» сообщили, что для аннулирования паспортов хоккеистов клуба нет оснований
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Для того чтобы, как было написано в заметке, «признать недействительными и аннулировать», нет нормативной базы, нет такой процедуры», — цитирует Феоктистова ТАСС.

Он подчеркнул, что« отказ от гражданства, от паспорта определённой страны — добровольный, по заявлению».

«Никто из этих ребят от китайского паспорта не отказывался, поскольку они по ним живут в России, в них стоит российская виза, по ним они стоят на учёте в МВД», — пояснил Феоктистов.

По информации СМИ, китайские паспорта игроков «Куньлуня», которые не выступили в олимпийском квалификационном турнире, были аннулированы. Это были игроки, которые родились не в Китае, а получили гражданство после того, как стали играть за клуб в КХЛ.

Ранее в «Куньлуне» опровергли новость об аннулировании китайских паспортов у хоккеистов.




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