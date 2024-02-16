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В «Куньлуне» опровергли новость об аннулировании китайских паспортов у хоккеистов

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В «Куньлунь Ред Стар» заявили, что новость об аннулировании китайских паспортов игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выдуманная.
В «Куньлуне» опровергли новость об аннулировании китайских паспортов у хоккеистов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Появившаяся ранее информация о статусе паспортов хоккеистов «Куньлунь Ред Стар» не соответствует действительности, её источник клубу неизвестен», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По информации СМИ, китайские паспорта игроков «Куньлуня», которые не выступили в олимпийском квалификационном турнире, были аннулированы. Это были игроки, которые родились не в Китае, а получили гражданство после того, как стали играть за клуб в КХЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.



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