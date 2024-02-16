Назаров: Овечкин на бульдозере мчит к рекорду Гретцки

Тренер Андрей Назаров высказал мнение о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Нынешняя игра Саши впечатляет: снайпер «Вашингтона» забросил шесть шайб в шести матчах подряд. Злопыхатели моментально замолкли, а Саша на своём бульдозере мчит к рекорду Уэйна Гретцки, расчищая всех недовольных на своём пути», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Российский форвард набирает очки в последних шести матчах подряд. На счету 38-летнего воспитанника московского «Динамо» 836 голов за карьеру в НХЛ. У рекордсмена в списке лучших снайперов всех времён лиги Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что уверенность вернулась к Овечкину после паузы на Матч всех звёзд НХЛ.