Рыбин считает, что соперничество Кучерова и Маккиннона сделало интересным нынешний сезон НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин поделился мнением о соперничестве российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова с канадским хоккеистом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном за звание лучшего бомбардира по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Не думаю, что Никита действительно не обращает никакого внимания на своё соперничество с Маккинноном. Кому же не хочется выиграть «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи»? Что касается его игры, 93 очка Кучерова — это просто впечатляюще. Но тут надо отметить и слаженность первой стартовой пятёрки «Тампы»: игроки действительно дополняют друг друга», — заявил Рыбин RT.

По мнению экс-хоккеиста, очень здорово, что в текущем сезоне НХЛ развернулась такая нешуточная борьба за звание лучшего бомбардира лиги.

«Макдэвид тоже старается не отставать от Кучерова и Маккиннона. Аналитики уже делают различные прогнозы. Кто-то ставит на первое место Никиту, другие — Натана. Этим и интересен текущий сезон НХЛ. Круто, что в нём действительно фигурируют какие-то цифры и многие хоккеисты идут к новым рекордам. Кросби и Мэттьюс тоже установили сегодня новые достижения», — добавил он.

Ранее Дементьев заявил, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова.