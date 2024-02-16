Дементьев заявил, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова
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«Желаю Никите, чтобы у него сохранился текущий настрой и на оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сегодня он показывает выдающиеся результаты, и, что важно, Кучеров не теряет стабильности от сезона к сезону. Подстёгивает ли Никиту его соперничество с нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ? Не думаю, что они оба как-то ориентируются друг на друга из-за этого соревнования. Кучеров не задумывается о возможных рекордах, а выходит на лёд с целью помочь своей команде победить», — заявил Дементьев RT.
Ранее Дементьев высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.