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Дементьев заявил, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».
Дементьев заявил, что соперничество с Маккинноном в гонке бомбардиров никак не влияет на Кучерова
  • AP
  • © Jason Behnken

«Желаю Никите, чтобы у него сохранился текущий настрой и на оставшуюся часть регулярного чемпионата. Сегодня он показывает выдающиеся результаты, и, что важно, Кучеров не теряет стабильности от сезона к сезону. Подстёгивает ли Никиту его соперничество с нападающим «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном в гонке лучших бомбардиров НХЛ? Не думаю, что они оба как-то ориентируются друг на друга из-за этого соревнования. Кучеров не задумывается о возможных рекордах, а выходит на лёд с целью помочь своей команде победить», — заявил Дементьев RT.

Ранее Дементьев высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

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