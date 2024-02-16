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Дементьев считает, что Панарин пересмотрел отношение к своей игре в НХЛ

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
Дементьев считает, что Панарин пересмотрел отношение к своей игре в НХЛ
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Артемий довольно критично относился к себе и своей игре в прошлом сезоне, но в этом всё стало иначе. Панарин пересмотрел отношение ко многим вещам, сменил стрижку, что, как мы видим, пошло ему только на пользу. Сможет ли он впервые в карьере набрать 100 очков в чемпионате? Не хотел бы сейчас раньше времени говорить об этом, всё-таки суеверия ещё никто не отменял, поэтому давайте дадим Артемию возможность самому с этим справиться. Способен ли Панарин повести за собой команду в плей-офф? Мы будем очень надеяться на это. Повторюсь, он очень самокритично отнёсся к своей игре в предыдущем сезоне», — сказал Дементьев RT.

Ранее «Рейнджерс» победил «Монреаль», Панарин сделал три голевые передачи.

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