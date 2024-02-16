RT в Telegram
Подпишись

Женская команда Московской области вышла в полуфинал хоккейного турнира Спартакиды

Короткая ссылка
Женская сборная Московской области по хоккею пробилась в полуфинал турнира Спартакиады сильнейших.
Женская команда Московской области вышла в полуфинал хоккейного турнира Спартакиды
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

В четвертьфинале соревнований команда из Подмосковья победила сборную Челябинской области со счётом 3:1.

В полуфинале команда сыграет с победителем матча между сборными Красноярского края и Москвы.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить