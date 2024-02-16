Женская команда Московской области вышла в полуфинал хоккейного турнира Спартакиды

Женская сборная Московской области по хоккею пробилась в полуфинал турнира Спартакиады сильнейших.

В четвертьфинале соревнований команда из Подмосковья победила сборную Челябинской области со счётом 3:1.

В полуфинале команда сыграет с победителем матча между сборными Красноярского края и Москвы.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее конькобежцы из Московской области завоевали золотые медали Спартакиады в командном забеге.