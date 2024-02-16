Зе Турбо: Юран — русский Моуринью

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Зе Турбо высказался о главном тренере нижегородского клуба Сергее Юране.

«Сергей Юран — русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Юран говорит всё в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

После 18 туров текущего сезона «Пари НН» набрал 24 очка и располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги.

Специалист возглавил команду в апреле 2023 года после увольнения Артёма Горлова. Под его руководством клуб сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака».