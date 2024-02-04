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Кушанашвили считает Юрана идеальным тренером для «Спартака»

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Телеведущий Отар Кушанашвили назвал идеального тренера для московского «Спартака».
Кушанашвили считает Юрана идеальным тренером для «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Обожаю Юрана и считаю его самым недооцененным тренером на свете со стороны руководства «Спартака», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

По мнению телеведущего, главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород» может навести порядок в московской команде.

«Вот кто привёл бы всех в чувство! Вот кто нужен «Спартаку»! Да простит меня живущий слишком роскошной жизнью совет директоров», — сказал он.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Юрана с 24 очками располагаются на девятой строчке.

Ранее агент главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля заявил о полном доверии со стороны руководства клуба.

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