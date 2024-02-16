L'Equipe: ПСЖ рассматривает Осимхена как приоритетную замену Мбаппе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в ПСЖ.

Как сообщает L'Equipe, уход Мбаппе сможет высвободить для парижского клуба около €200 млн, которые клуб готов потратить на усиление всех линий. Осимхен является приоритетной целью в нападении.

В текущем сезоне 25-летний нигериец забил восемь голов и отдал три голевые передачи в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

15 февраля форвард заявил президенту парижан Аль-Хелаифи, что покинет летом ПСЖ на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в X.

Мбаппе забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Осимхен оскорбил агента Кварацхелии.