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Нападающий «Наполи» Осимхен оскорбил агента Кварацхелии

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен раскритиковал агента полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии Мамуку Джугели, заявившего, что летом он перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии.
Нападающий «Наполи» Осимхен оскорбил агента Кварацхелии
  • Gettyimages.ru

«Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне стыдно за твоё мышление. Тупица! Выбрось моё имя из своего рта!» — написал Осимхен на своей странице в социальной сети.

В нынешнем сезоне 25-летний нигериец забил восемь голов и отдал три голевые передачи в 18 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской Серии А.

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