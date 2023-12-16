Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Кальяри» в матче Серии А

«Наполи» на своем поле нанес поражение «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива из Неаполя.

В составе победителей мячи забили Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. У проигравших отличился Леонардо Паволетти.

«Наполи» с 27 очками поднялся в турнирной таблице на четвертое место место. «Кальяри» (13) располагается на 16-й позиции.

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бывший главный тренер «Локомотива» раскрыл талант полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.