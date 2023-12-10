Орлов: конечно, Кварацхелию раскрыл Сёмин

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что бывший главный тренер «Локомотива» раскрыл талант полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Конечно, Хвичу раскрыл Сёмин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля! Ну какой Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушёл. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул», — цитирует Орлова Sport24.

В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 19 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кварацхелия вошёл в символическую сборную Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.