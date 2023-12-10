Орлов: конечно, Кварацхелию раскрыл Сёмин
- РИА Новости
«Конечно, Хвичу раскрыл Сёмин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля! Ну какой Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушёл. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул», — цитирует Орлова Sport24.
В итальянский клуб грузин перебрался из «Динамо» Батуми. До этого он выступал в российских клубах — «Локомотиве» и «Рубине».
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 19 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее Кварацхелия вошёл в символическую сборную Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.