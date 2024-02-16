Игнатьев: матчи с Сербией и Парагваем заслуживают уважения
«Матчи с Сербией и Парагваем заслуживают уважения. Думаю, это будет настоящий тренинг для нашей команды. Для меня хорошо, что сборная играет в Москве», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
По его словам, проводить матчи в разных городах для поднятия интереса болельщиков — это прекрасная идея.
«Однако в Москве всё по-другому. И сам город, и организация. Это создаст определённую имиджевую составляющую. Любая другая команда, узнав, как матчи проходят в Москве, будет с удовольствием откликаться на наши предложения», — заключил Игнатьев.
Сборная России сыграет с Сербией 21 марта, Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут на стадионе московского «Динамо».
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о товарищеском матче между сборной России и Парагваем в марте.