Валуев: сборная Парагвая — крепкая команда, жду интересный матч

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал товарищеский матч между сборной России и Парагваем в марте.

«Сборная Парагвая — крепкая команда, выступающая в отборе на чемпионат мира в своём континенте. Эта сборная постоянно встречается с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и так далее. У них другой стиль игры, более открытый. Жду интересный, хороший матч», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

14 февраля пресс-служба национальной команды сообщила, что Россия сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра состоится 25 марта на «ВТБ Арене».

Напомним, что в феврале 2022 года Международная футбольная ассоциация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что после товарищеского матча с Камеруном многие футбольные ассоциации заинтересовались проведением игр с Россией.