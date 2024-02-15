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ЦСКА привлёк к тренировкам с основой 19-летнего иранского футболиста

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что иранский футболист Амирхоссейн Риванди ближайшую неделю будет тренироваться с основной командой.
ЦСКА привлёк к тренировкам с основой 19-летнего иранского футболиста
  • AP

«Сегодня футболист сыграл два матча за «молодёжку» против «Спартака», в которых отметился голевой передачей, а также заработанным пенальти и впечатлил тренерский штаб главной команды», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

В рамках партнёрства ЦСКА с иранской академией КИА два футболиста, 17-летний Мани Кокаби и 19-летний Амирхоссейн Риванди, проходят стажировку в молодёжном составе красно-синих.

ЦСКА должен сыграть в ближайшее время товарищеские матчи с «Родиной» и московским «Динамо».

Ранее Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, выразил надежду на то, что его клиент будет готов к мартовским матчам РПЛ.

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