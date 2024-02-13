Агент Ерёмин: надеюсь, в марте Дивеев будет полностью готов к матчам РПЛ

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, выразил надежду, что его клиент будет готов к мартовским матчам РПЛ.

«Я думаю, что Игорь ещё не полностью восстановился от травмы, пока его хватает на тайм. Надеюсь, что в марте Дивеев будет полностью готов к матчам РПЛ», — цитирует Ерёмина Metaratings.ru.

Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». После футболист перенёс операцию и начал процесс восстановления.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не заинтересован в нападающем «Сепахана» Тахери.