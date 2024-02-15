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Шорт-трекист Захаров о деле Валиевой: если в твоей пробе что-то нашли, то ты виноват

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Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров выразил свою точку зрения касательно допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
Шорт-трекист Захаров о деле Валиевой: если в твоей пробе что-то нашли, то ты виноват
  • РИА Новости

«В меня после этого полетят помидоры, но моя позиция схожа с мнением биатлониста Александра Тихонова. Если в твоей пробе что-то нашли, то ты виноват», — заявил Захаров RT.

Он также выразил обеспокоенность, что допинг-дело сможет повлиять на допуск россиян к Олимпийским играм в Милане в 2026 году.

«Боюсь, поскольку мы находимся в одной международной федерации. Вообще, хотелось как можно меньше допинговых скандалов. Вне зависимости от того, в какой стране они происходят. Это в любом случае пагубно влияет на весь мировой спорт. А я считаю, что Россия пока является его представителем. Во-первых, мы обязательно в него вернёмся, во-вторых, не так давно из него выпали, в-третьих, в некоторых видах мы продолжаем выступать. И я до сих пор себя позиционирую как частичку мирового спорта, поэтому хочу, чтобы таких скандалов было меньше», — добавил Захаров.

Полностью интервью Захарова читайте на сайте RT.

Ранее Захаров высказался о прогрессе российских юниоров в условиях отстранения от международных соревнований.

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