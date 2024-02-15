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Захаров: у юниоров появилась возможность находиться с основной сборной

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Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров высказался о прогрессе российских юниоров в условиях отстранения от международных соревнований.

«Последние два года из ситуации, которая сложилась, самый большой плюс должны извлечь именно юниоры, поскольку у них появилась возможность на каждой тренировке находиться с основной сборной. И если у тебя есть что-то в голове, ты должен учиться, перенимать всё и быстрее прогрессировать. Так оно или нет, посмотрим в ближайшие сезоны. Быстро редко кто прогрессирует. Два года — всё-таки не очень большой срок для оценки той или иной ситуации, того или иного спортсмена», — заявил Захаров RT.

Ранее победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров рассказал, что стало для него главным разочарованием в карьере.

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