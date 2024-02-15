Захаров — о главном разочаровании в карьере: меня не пустили на Игры в Пхёнчхане

Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров рассказал, что стало для него главным разочарованием в карьере.

«Думаю, что недопуск на Игры в Пхёнчхане. Это был стресс, потому что предыдущие десять месяцев получились для меня очень тяжёлыми. Я только перешёл из шорт-трека. Всё новое: тренер, коньки, команда, нагрузки. И когда, несмотря на всё это, ты уже близок к своей мечте, получил олимпийскую экипировку, а тебе говорят: «Ты не едешь», — это очень большое разочарование», — заявил Захаров в интервью RT.

Ранее завершились забеги в шорт-треке в женской (3000 м) и мужской (5000 м) эстафетах на Спартакиаде сильнейших 2024 года в Челябинске.