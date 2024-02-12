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Свердловская область выиграла женскую эстафету в шорт-треке на Спартакиаде

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Завершились забеги в шорт-треке в женской (3000 м) и мужской (5000 м) эстафетах на Спартакиаде сильнейших 2024 года в Челябинске.

Победу в женской эстафете одержала команда из Свердловской области, в составе которой выступали Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алёна Крылова, Анна Овчинникова и Виктория Чумбаева.

Второе место заняла сборная Санкт‑Петербурга, третье — команда из Краснодарского края.

У мужчин победу праздновали спортсмены из сборной Санкт‑Петербурга.

Второе место заняла команда Республики Башкортостан, третьей стала сборная Москвы.

Ранее сообщалось, что Екатерина Алдошкина — первый трёхкратный победитель зимней Спартакиады сильнейших.

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