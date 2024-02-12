Свердловская область выиграла женскую эстафету в шорт-треке на Спартакиаде
Победу в женской эстафете одержала команда из Свердловской области, в составе которой выступали Софья Бойцова, Анна Вострикова, Алёна Крылова, Анна Овчинникова и Виктория Чумбаева.
Второе место заняла сборная Санкт‑Петербурга, третье — команда из Краснодарского края.
У мужчин победу праздновали спортсмены из сборной Санкт‑Петербурга.
Второе место заняла команда Республики Башкортостан, третьей стала сборная Москвы.
Ранее сообщалось, что Екатерина Алдошкина — первый трёхкратный победитель зимней Спартакиады сильнейших.