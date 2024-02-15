Призёр чемпионатов России пловец Головин дисквалифицирован на пять лет за допинг

Многократный призёр чемпионатов России по плаванию Игорь Головин получил пятилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2024 года с зачетом срока, отбытого во временном отстранении с 9 января, говорится на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что спортсмен обвинён по пунктам 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил — либо в пробе были обнаружены запрещённые вещества, их метаболиты или маркеры, либо атлет уличен в использовании или попытке использования средств.

На счету Головина неоднократные чемпионства, бронзовые и серебряные медали на первенстве страны на дистанции 50 метров.

Ранее в РУСАДА заявили, что участникам Игр Будущего могут в любой момент предложить пройти допинг-контроль.