Алдонин отметил значимость товарищеских матчей сборной России с Парагваем и Сербией

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России с командой Парагвая, который пройдёт 25 марта.

«Чем более разнообразна география в выборе соперников для нашей сборной, тем лучше. Другая культура и футбол будут полезны для формирования молодых футболистов и пробудят интерес к матчам.

Стоит ли свести ротацию в играх с сербами и парагвайцами к минимуму? Думаю, здесь, безусловно, имеет смысл выходить сильнейшим составом, но нельзя сбрасывать со счетов и новичков сборной. Когда их ещё проверять, если не в товарищеских встречах? Но основной упор следует сделать на результат и сильнейших футболистов из-за значимости матчей для болельщиков и спортивной общественности», — заявил Алдонин RT.

Ранее сообщалось, что Булыкин уверен, что сборная России сыграет сильнейшим составом с Сербией и Парагваем.