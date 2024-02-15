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Булыкин уверен, что сборная России сыграет сильнейшим составом с Сербией и Парагваем

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на выбор команды Парагвая в качестве очередного соперника для национальной сборной для товарищеских матчей в марте.
Булыкин уверен, что сборная России сыграет сильнейшим составом с Сербией и Парагваем
  • РИА Новости

«Очень здорово, что нам удалось договориться о встречах с такими соперниками, как Сербия и Парагвай. Нашей сборной придётся хорошенько потрудиться, чтобы добиться благоприятного результата в этих матчах. Отбыть номер уже не получится. Это сильные команды, и можно легко поплатиться в случае недонастроя», — заявил Булыкин RT.

По мнению экс-футболиста, сборная России выйдет своим сильнейшем составом на товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая в марте.

«Если использовать большое количество молодых игроков, нас могут легко раскатать в этих играх и о сборной вновь пойдут неприятные разговоры. Поэтому тут будет основной состав и даже не придётся никого настраивать. Это достойные соперники для того, чтобы проверить на их фоне свой уровень», — добавил он.

Ранее Булыкин высказался об игре Арсена Захаряна в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». 

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