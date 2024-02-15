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Булыкин надеется, что наставник клуба «Реал Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче с ПСЖ

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Булыкин надеется, что наставник клуба «Реал Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче с ПСЖ
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

«Самое главное для Арсена, что он принял участие в матче плей-офф Лиги чемпионов, почувствовал этот вкус и приобрёл ещё большую мотивацию для себя. Надеюсь, что тренер «Реал Сосьедад» вчера оценил полезные действия Захаряна и будет использовать его как можно чаще», — сказал Булыкин RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, сохраняет ли ещё «Реал Сосьедад» шансы на выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первой встрече с ПСЖ.

«Думаю, шансов для этого у «Реал Сосьедад» очень мало, но в то же время в футболе бывали различные случаи и никогда не стоит сдаваться раньше времени», — добавил он.

Ранее представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.

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