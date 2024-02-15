Булыкин надеется, что наставник клуба «Реал Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче с ПСЖ
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- © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency
«Самое главное для Арсена, что он принял участие в матче плей-офф Лиги чемпионов, почувствовал этот вкус и приобрёл ещё большую мотивацию для себя. Надеюсь, что тренер «Реал Сосьедад» вчера оценил полезные действия Захаряна и будет использовать его как можно чаще», — сказал Булыкин RT.
Экс-футболист также ответил на вопрос, сохраняет ли ещё «Реал Сосьедад» шансы на выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первой встрече с ПСЖ.
«Думаю, шансов для этого у «Реал Сосьедад» очень мало, но в то же время в футболе бывали различные случаи и никогда не стоит сдаваться раньше времени», — добавил он.
Ранее представитель Захаряна назвал мечтой выход футболиста на матч с ПСЖ в Лиге чемпионов.